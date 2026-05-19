Lo sport raccontato non solo come competizione ma come specchio della società, cultura e storie di grandi passioni. L’Asi Sardegna, ente di promozione sociale e sportiva, organizza in collaborazione con l’associazione culturale Ideario la quarta edizione del Festival del Libro Sportivo “Ideario Sport”, patrocinata dal ministero della Cultura, da Coni Sardegna e da Ussi Sardegna, sotto la direzione artistica del giornalista cagliaritano Fabio Meloni.

La prima tappa del festival, nato con l’obiettivo di approfondire e valorizzare le tematiche e le vicende legate alla letteratura sportiva, si terrà a Cagliari con due appuntamenti in programma il 22 maggio e il 2 giugno, sempre alle ore 18.30, negli spazi di Sa Manifattura (viale Regina Margherita 33).

Il primo incontro, “Oltre i modelli: nuove idee per l’allenamento”, in programma venerdì 22 maggio vedrà protagonisti Alessandro Donati, Maestro dello Sport del Coni e figura di riferimento nel dibattito sull’etica sportiva e la lotta al doping e Francesco Marcello, docente di Scienze Motorie e allenatore di Atletica Leggera. I due autori presenteranno il libro: “Allenare diversamente, per uno sport sano e performante” (Bur Rizzoli) e dialogheranno insieme a Fabio Meloni sui temi dei nuovi modelli di allenamento indirizzati ad allenatori, atleti professionisti e amatori, fuori dalle logiche del risultato immediato e delle scorciatoie legate al doping. Donati e Marcello presenteranno un cambio di paradigma attraverso una metodologia che unisce l'eccellenza della prestazione agonistica alla tutela della salute e all'etica sportiva.

Giovedi 21 maggio alle 11,30 gli autori saranno a Nuoro, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Fermi.

Il secondo appuntamento, “Cagliari e Claudio Ranieri: una storia d’amore”, in programma martedì 2 giugno, sarà dedicato alla presentazione del libro: “Claudio Ranieri in rossoblù: le cinque stagioni del Re Mida” (GIA editrice) scritto dai giornalisti Bruno Corda e Luca Granella, che insieme a Claudio Ranieri ripercorreranno i momenti più esaltanti di quella favola sportiva che tra il 1988 e il 1991 portò alle due promozioni consecutive dalla C1 alla A e alla vittoria della Coppa Italia di serie C nel 1989, fino al ritorno nel 2022 con la promozione dalla serie B alla A e all’addio nel 2024. Saranno introdotti dal giornalista Giorgio Ariu.

«Riuscire a confermarsi per il quarto anno consecutivo è già un successo, rafforzato dalla fiducia di tanti protagonisti del mondo della cultura e dello sport che hanno deciso di raccontarsi all’interno della rassegna», sottolinea Fabio Meloni, direttore artistico del festival, «per troppo tempo la letteratura sportiva è stata trascurata e sottovalutata. Il festival si propone di contribuire alla sua crescita e registra con favore la maggiore attenzione degli ultimi anni da parte del mondo dell’editoria e dei canali televisivi. Gli appuntamenti di Ideario Sport vanno oltre i gesti tecnici o i traguardi raggiunti dai protagonisti. Le pagine dei libri sportivi offrono occasioni di dibattito e formazione su temi di attualità e rilevanza sociale».

(Unioneonline)

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