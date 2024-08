Saranno giornate dedicate all’intrattenimento a Sini e Albagiara. A Sini, domani, all’interno del programma de “L’Estate Sinese”, organizzata dalla Pro loco, il primo appuntamento di “Cinema sotto le Stelle”, con la proiezione del film “Coco” in piazza Eleonora, dalle 22. Domenica, invece, alle 22.30, spazio ai balli sardi, in compagnia di Ignazio Mura. Lunedì, invece, alle 17.30, una nuova edizione della corsa su strada “Coppa Santa Chiara”, mentre alle 18 spazio alla commedia teatrale “Brullas del Stanghera” e alle 22.30 la musica de “I Tre Passos”. Chiusura con il Dj Set. Martedì pomeriggio, alle 18.30, i giochi e l’animazione per i bambini e alle 22.30 lo spettacolo musicale dei “Banda Bandera”. Conclusione con il Dj Set.

Ad Albagiara, invece, martedì prossimo è in programma la terza edizione di “Note d’Estate”, presentata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune. Nella piazza Mercato, alle 20.30, la cena a buffet e la musica con il gruppo “Non solo Swing”, con Marco, Tea e Walter.

© Riproduzione riservata