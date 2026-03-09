Un murales per la giornata della donna a Ottava, borgata alle porte di Sassari. A distanza di due anni dalla posa di una panchina rossa, si è inaugurata ieri un’opera realizzata dagli artisti Asem & Deka, nomi d’arte di Emilio e Carlotta. Il Comitato di Ottava ha promosso l’iniziativa che ha visto nascere sul muro la rappresentazione di una donna farfalla con la mimosa. “Rappresenta la libertà, la rinascita, la forza di rialzarsi e tornare a volare- spiega il messaggio la presidente Donatella Soggiu- Accanto a lei la mimosa, simbolo dell’8 marzo, ma anche simbolo di forza, dignità e rispetto”. A presenziare all’evento anche la consigliera comunale Noemi Piga che ha portato i suoi saluti e quelli del sindaco Giuseppe Mascia.

