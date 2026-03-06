La lingua algherese torna al centro dell’attenzione con un importante appuntamento culturale. Sabato 14 marzo, alle 18, la Biblioteca Catalana di Alghero ospiterà la presentazione della nuova versione online del Diccionari de Alguerés, rinnovato e aggiornato grazie al lavoro della Plataforma per la Llengua.

L’iniziativa rappresenta il risultato di un percorso avviato nel 2021, quando l’ONG del catalano, in accordo con Enrico Loffredo, fondatore e gestore del sito algueres.net, ha assunto la gestione del dizionario con l’obiettivo di rinnovarne la grafica e migliorarne la funzionalità, rendendolo più accessibile agli utenti e agli studiosi. Per la nuova edizione digitale, le voci del dizionario sono state inoltre sottoposte a revisione per adeguarle alla norma ortografica vigente.

Il lavoro è stato curato dal Grup de treball per la normativització del català de l’Alguer della Consulta Civica per le Politiche Linguistiche del catalano di Alghero, coordinato da Francesc Ballone e composto da Maria Grazia Fiori, Giuseppina Pascalis, Maria Antonietta Salaris, Guido Sari e Carla Valentino.

La serata si aprirà con i saluti del sindaco Raimondo Cacciotto e di Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero, che illustrerà il progetto. Carlo Sechi, direttore dell’Obra Cultural de l’Alguer, ricorderà inoltre le figure di Josep Sanna ed Enrico Loffredo. L’incontro è aperto al pubblico.

