Teatro, libri, proiezioni e musica in una delle principali fucine creative del Campidano: si apre questo weekend a San Sperate la decima edizione di "Schegge di Utopia", promossa da Antas Teatro e concentrata nello Spazio della compagnia in via Arbarei 10. Dopo la matinée odierna per le scuole con "Rendez-vous Comique" – scritto e recitato da Stefano Farris e Raimonda Mercurio – gli appuntamenti avranno ufficialmente inizio alle 19 di domani, con la presentazione di "Tra le mie corde" di Maria Gabriela Ledda, con ospiti Mauro Palmas, Paolo Lusci e Arrogalla.

Edito da Isolapalma, il libro racconta la vita di Palmas, icona della musica etnica sarda, compositore e autore di colonne sonore per cinema e teatro, e il suo percorso artistico dalla fine degli anni Settanta a oggi, il tutto narrato tramite scene e vicende slegate fra loro, tanto sorprendenti quanto reali. Arrogalla e Lusci discuteranno dell'opera con l'artista, alternando momenti musicali tra una chiacchiera e l'altra.

Si farà ritorno allo Spazio sabato 14, sempre alla stessa ora per "Pinturas Animadas", con il doppiatore e attivista Àngiulu Còngiu che presenterà la propria selezione di animazioni giapponesi doppiate in sardo, ricordando come questo possa essere uno strumento utile all'insegnamento della lingua ai più giovani.

Giovedì 19 alle 11 si alzerà il sipario per "Not'e Incantu", produzione Antas diretta da Giulio Landis e scritta e interpretata da Matteo Guidarini, Pino Mameli e Raimonda Mercurio: una favola moderna ed esilarante sul rispetto dell'ambiente e il rifiuto delle logiche consumistiche, pièce per ragazzi più longeva della compagnia e con oltre trecento repliche in tutta Europa, che verrà ripetuta il giorno dopo alla stessa ora.

Le due matinée scolastiche saranno seguite sabato 21 da letture, performance e omaggi agli autori per la Giornata Mondiale della Poesia, o meglio, il "Dì Mundiali de sa Poesia", che dalle 19 animerà stavolta piazza Croce Santa. Il 28 marzo nuovamente allo Spazio per "Ricordatemi come vi pare", concerto-reading tratto dall'omonimo testamento umano e artistico di Michela Murgia, con Lia Careddu (voce) e Arrogalla (musiche) che andranno in scena alle 19.

Chiuderanno ufficialmente la rassegna i due appuntamenti di aprile: prima per sabato 18 con lo spettacolo fra poesia e teatro dal titolo "Forse", ideato e recitato da Andrea Serra in collaborazione con Francesco Serra, e poi domenica 26 con la proiezione finale di "Ewa - The Last Lesson", diretto da Federico Savonitto e Andrea Mura. Il biopic-intervista, incentrato sulla carriera, la vita e le riflessioni dell'attrice e performer slovena Ewa Benesz, sarà mostrato al termine del workshop tenuto proprio dalla protagonista del film, "Le Pratiche Vocali", da iniziarsi venerdì 24.

Altro laboratorio a margine di "Schegge di Utopia" è quello per teatro di primo livello, organizzato da Antas e aperto ai giovani dai quattordici ai vent'anni, in programma ogni giovedì da marzo a maggio e poi da ottobre a novembre, una volta finita la pausa estiva.

