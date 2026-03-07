Un'escursione nel cuore del capoluogo, alla scoperta della storia al femminile: domenica 8 sarà possibile partecipare al tour speciale per la Giornata della Donna di "Nocturne Kalaris", che con l'esperta guida di Claudia Caredda e le letture dell'attrice Marta Gessa condurrà i visitatori fra i vicoli del Castello di Cagliari, rievocando le vite di donne da ogni strato sociale attraverso le epoche. Ci si ritroverà alle 18:45, partendo da piazza Cannas, ai piedi di Porta Cristina.

La visita prenderà inizio dal bizzarro passaggio di un editto cittadino del 1347, nel quale si vietata alle cagliaritane di salire sul campanile della Cattedrale: da qui, verrà ripecorsa la storia della condizione femminile nel capoluogo, guardando non solo alle più celebri governanti e nobildonne, ma anche a tutte quelle figure emarginate e apparentemente dimenticate dagli annali, come "serbidoras", prostitute e orfane.

Ma ciò che emergerà dai racconti non saranno quadri pietisti, bensì importanti aneddoti e ritratti di donne coraggiose che, grazie alla loro tenacia e intelligenza, si affrancarono dalla propria condizione e furono parte del cambiamento nei rapporti di genere del capoluogo. Alternando l'esposizione storica di Caredda alle letture recitate di Gessa, verrà restituita la giusta voce a queste vite e alle loro storie, in una nuova iniziativa organizzata da Trip Sardinia.

