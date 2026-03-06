Dieci storie, una città e l'oscurità che imperversa fra i suoi vicoli: questa è "Daemonium, racconti d'ombra", la nuova raccolta di storie brevi a tema horror uscita il 2 marzo per Camena Edizioni e in presentazione alle 18 di domani, nella sala convegni del Lazzaretto di Cagliari, con ospiti gli undici autori e la casa editrice.

La collezione di racconti arriva dopo l'ottimo successo di una prima antologia, "Sanatorium-Villa Clara", pubblicata l'anno scorso e ricevuta con entusiasmo dal pubblico, in migliaia di copie vendute. E in quel caso come per "Daemonium", gli autori sono stati selezionati fra dieci studenti del triennio di scrittura all'Accademia d'Arte del capoluogo, spostando il fulcro tematico dai volti della follia all'orrore, il grottesco e il soprannaturale, in ambientazioni cagliaritane.

Le storie comprese in "Daemonium" sono, in ordine di apparizione: "Lungo il fiume" di Riccardo Montanaro, "Il sapore della vendetta" di Maria Sau, "Zia Feffa" di Graziella Sitzia, "Il cammeo" di Cristiana Piras, "Zarometh" di Elisa Moi, "L'eco del manoscritto" di Debora Cossu, "Vico III Luigi Merello", di Marco Lodde, "Oro e sangue" di Irene Porceddu, "E fu sera" di Simone Aramu e infine "Festa di compleanno", di Martina Fanni. A unire in un solo filo tutti i precedenti racconti è l'undicesimo capitolo, in una conclusione carica di suspence e realizzata da Andrea Fulgheri, che è anche responsabile dell'intera pubblicazione. Copertina e illustrazioni sono a opera dell'illustratore Noctis, anch'egli studente dell'Accademia.

