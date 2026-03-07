Successo per l’evento “Feminas de Sardigna”, una iniziativa in omaggio alla scrittrice premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, organizzato dalla Fidapa sezione di Porto Torres in collaborazione con l’Istituto Paglietti. Ieri mattina un momento speciale insieme alle studentesse e agli studenti che con sensibilità, studio e partecipazione hanno dato voce a una delle più grandi scrittrici sarde.

La prima parte dell’incontro è stata dedicata al tema “Quello che le donne dicono”, un momento di riflessione sul percorso di emancipazione femminile: dal diritto di voto alle conquiste sociali e culturali fino ai giorni nostri. Un cammino lungo, fatto di coraggio, voce e partecipazione. Ad intervenire la relatrice Neria De Giovanni, studiosa ed esperta della figura di Grazia Deledda e presidente Fidapa BPW Italy Sezione di Alghero, che ha condiviso con i ragazzi la sua competenza e la sua passione, aiutando a comprendere ancora più a fondo la grandezza della scrittrice sarda. Presente anche il dirigente scolastico del Paglietti, Daniele Taras e Maria Lucia Fancellu, presidente Fidapa sezione di Porto Torres.

