Per la prima volta in Sardegna arriva Iosno che, questa sera, sabato 7 marzo, alle ore 21 presso il Teatro Doglio, sarà protagonista dell’unica data isolana del suo tour nazionale.

Star del web, Iosno, personaggio cresciuto nella rete e nei social, maestro nell'auto-osservazione e nella consapevolezza, con il suo podcast "Iosno Vivere Mindfulness", ha conquistato milioni di ascoltatori in Italia e in Europa.

Il recital cagliaritano è un invito a vivere qualcosa che va oltre il palco e oltre il ruolo di semplice spettatore.

“Qui non si applaude soltanto: si entra dentro - spiega Iosno - nel corso di una serata unica di introspezione, meditazione e ascolto profondo, dove corpo e mente diventano protagonisti”.

Guidato dalla sua voce, il pubblico attraverserà meditazioni e momenti di riflessione fino ad osservare pensieri, emozioni e automatismi che spesso restano nascosti nella frenesia quotidiana.

Non esiste un copione. Non esiste una risposta giusta. Esiste solo l’esperienza di ciascuno.

Ogni partecipante vivrà il viaggio in modo autentico e personale, trasformando la serata in uno specchio potente della propria interiorità.

Un incontro che lascia il segno, capace di generare intuizioni che continuano a lavorare dentro anche dopo che le luci si spengono.

Iosno è un ricercatore italiano attivo nel campo della consapevolezza personale e dell’auto-osservazione. Il suo lavoro si sviluppa attraverso lo studio dei processi mentali e la sperimentazione di pratiche utili a comprendere le dinamiche interiori della vita quotidiana.

Il podcast “IOSNO – Vivere Mindfulness” ha raccolto oltre 3,5 milioni di interazioni, un dato che riflette l’interesse verso i temi affrontati e verso un approccio pratico alla presenza mentale.

All’attività divulgativa si affianca la pubblicazione del libro “Iosno – Vivere Mindfulness”, edito da De Agostini Libri, che ha registrato 7 settimane consecutive al primo posto nella categoria “Psicologia” e una presenza costante nella top 10 delle principali classifiche nazionali.

Il testo descrive anche il percorso umano dell’autore, che dopo anni trascorsi nel settore della pubblicità ha scelto di orientare la propria vita verso l’auto-osservazione e la consapevolezza, trasformando questa scelta in un ambito di ricerca personale e professionale.

Con il progetto teatrale “Iosno Experience”, ha introdotto un format che porta pratiche di presenza all’interno dei teatri, proponendo un’esperienza collettiva centrata sull’ascolto, sulla percezione e sulla riflessione che ha fatto tappa nei più importanti festival nazionali.

Il tour, che terminerà a Verona il 24 aprile, rappresenta una sperimentazione nell’uso dello spazio scenico come luogo di osservazione condivisa.

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo il celebre divulgatore.

L.P.

