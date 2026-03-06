Un'idea, un teatro, un quartiere e sei nuovi appuntamenti: riparte domani la stagione di Teatro Senza Quartiere nel suo segmento del 2026, con lo spettacolo "La Cameriera di Puccini" di Nicola Zavagli e con protagonisti Beatrice Visibelli e Francois Meshreki. In scena alle 20:30 al Teatro del Segno, in via Quintino Sella 76 a Cagliari, la piéce sarà la prima di una nuova serie di produzioni che saranno ospitate fino al 16 maggio.

La Cameriera di Puccini

In una produzione della compagnia Teatri d'Imbarco, "La Cameriera di Puccini" unisce suono e teatro, in un alternarsi di drammaturgia e comparsate in musica delle eroine pucciniane. Il racconto parte dalla villa di Torre del Lago, nel 1908, quando un giornalista in erba si reca a intervistare il maestro, per essere invece accolto in malo modo da Marianna, la cameriera di casa, che si rifiuta di farlo entrare: ma invitando il giovane ad aspettare il ritorno di Puccini, i due sviluppano un'inaspettata confidenza, che porterà la stessa Marianna a raccontare del suo datore di lavoro.

Dalle opere più importanti ai lati meno conosciuti della sua vita, in una complessità individuale che è ancor più evidenziata dalla svolta improvvisamente thriller del caso Doria Manfredi, dove finirono coinvolti Puccini e la moglie. Un viaggio che svela i molteplici, conflittuali lati di uno dei più grandi musicisti italiani mai vissuti, con i costumi d'epoca a cura di Cristian Garbo e la sezione musicale affidata a Federica Cubeddu (voce soprano) e Andrea Cossu (pianoforte).

I prossimi appuntamenti

Si continuerà il 21 marzo alla stessa ora, con il classico pirandelliano "Sei personaggi in cerca d'autore", diretto da Cristiano Roccamo e con Adriano Exacoustos, Daniele Molino, Irene Papotti e Nicolò Parodi, in una produzione del Teatro Europeo Plautino. Poi sarà il turno di "Riva Luigi '69 '70 - Cagliari ai dì dello scudetto", in scena il 28 marzo in un'opera scritta, diretta e interpretata da Alessandro Lay con produzione di Cada Die Teatro.

Ancora l'11 aprile, con "Sangue Nostro" della compagnia Tangram Teatro Torino, scritto da Michela Gargiulo, Margherita Asta e Fabrizio Coniglio e diretto e interpretato da Alessia Giuliani e Coniglio stesso, e il 26 aprile con "Passo e Chiudo", prodotto da Figli d'Arte Medas, con scrittura e recitazione di Marta Proietti Orzella e accompagnamento alla chitarra di Luca Pauselli. Terminerà il segmento 2026 "Come vent'anni fa", sui legni il 16 maggio e con drammaturgia e regia di Lelio Lecis, interpretato da Tiziano Martucci in una produzione Akroama, fra musiche del repertorio di Bob Dylan e sonorizzazioni originali di Mauro Palmas e Riccardo Leone.

