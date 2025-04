Gli eleganti e intelligenti delfini, le maestose e simpatiche balenottere. Il Santuario Pelagos tutela i mammiferi marini e i cetacei grazie all'accordo tra Francia, Monaco e Italia. L'anno scorso la mostra fotografica sulle specie protette ebbe grande successo, per questo viene riproposta in sala Duce, dal 6 al 10 maggio, col titolo “Soffia! Balenottere e delfini del Santuario Pelagos”.

Non solo immagini, ma un vero e proprio viaggio educativo e scientifico, curato dall’associazione SeaMe Sardinia e coordinato dal settore Ambiente del Comune, alla scoperta delle meravigliose creature che abitano il mare. «Delfini, balenottere e altri cetacei saranno i protagonisti di un percorso che racconterà al pubblico la loro biologia, le minacce che affrontano e le azioni che possiamo intraprendere per proteggerli» spiegano i referenti del progetto per il Comune di Sassari. Le visite scolastiche, della durata di circa 45 minuti, devono essere obbligatoriamente prenotate contattando Luca Bittau dell’associazione SeaMe Sardiniaggio.

Con questa mostra, il Comune di Sassari continua a promuovere la cultura del rispetto e della conoscenza dell’ambiente marino, consolidando la rete di sensibilizzazione nata intorno al Santuario Pelagos. L’esposizione rientra infatti nel progetto “Impelaghiamoci. Alla scoperta del Santuario Pelagos”, finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che ha già coinvolto la cittadinanza in diverse attività.

