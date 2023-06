Questa sera a San Teodoro il primo dei tre appuntamenti della dodicesima edizione del festival internazionale “Musica in crescendo - i percorsi dell’ispirazione”, la manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Musiklab con il patrocinio del Comune, che quest’anno vedrà la presenza, il mese prossimo, del grande pianista, compositore e Maestro d’orchestra, Nicola Piovani.

La direttrice artistica e ideatrice del festival, M° Maria Antonietta Di Nardo, ha scelto per la prima serata, la tribute band “Piccola Orchestra Goganga” che si esibirà questa sera alle 21.30 in Piazza Gallura con un concerto tributo a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. In occasione della ricorrenza dei 20 e 10 anni dalla scomparsa dei due cantautori italiani, il pubblico assisterà alla narrazione dei loro brani più rappresentativi, arrangiati con sonorità attuali ma assolutamente fedeli allo spirito delle opere da loro pensate e composte.

Uno spettacolo dal ritmo veloce, vivace e coinvolgente in cui lo spettatore potrà rivivere ricordi di brani eterni con testi di un’attualità disarmante. Il tutto sarà accompagnato da immagini e video storici a testimonianza della grande intesa artistica ed intellettuale di Gaber e Jannacci, capostipiti di uno stile. I cinque musicisti della Piccola Orchestra Goganga, Mariano Melis (chitarra e voce), Daniele Manca (pianoforte-tastiere e cori), Gianni Gadau (basso e cori), Marco Chessa (batteria e cori) e Gian Piero Carta (sax e clarinetto), daranno vita ad uno spettacolo divertente, nostalgico e frizzante da cantare e ballare insieme che lascia spazio anche a momenti di riflessione in un’atmosfera sobria e un po’ “goganga”. La band nasce dall’amicizia maturata durante il Conservatorio Musicale di Sassari negli anni ’80 e si riunisce nell’età della maturità, dando vita al nuovo progetto musicale in omaggio a due grandissimi cantautori italiani.

«È un onore per noi partecipare al Festival Musica in Crescendo. La piazza teodorina è un’ eccellente opportunità per la ”Piccola Orchestra Goganga - dichiara il portavoce della band Mariano Melis - qui potremo, in modo incisivo, perseguire la mission del nostro progetto dedicato il progetto Goganga è nato dalla grande passione che accomuna tutti noi alla buona musica. Quella che ha fatto un’ epoca. Quella creata da personaggi incredibili. Quella che noi non vogliamo dimenticare e quindi, eccoci qui in questa splendida platea a portare la nostra voce per contribuire alla divulgazione e valorizzazione di un immenso patrimonio artistico culturale, desiderosi di farla arrivare e conoscere a più persone possibili ma, soprattutto ai nostri giovani. Siamo sicuri che piacerà molto anche a loro che ascoltano tutt’altri generi». L’appuntamento è per questa sera a San Teodoro in Piazza Gallura alle 21.30.

