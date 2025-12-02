Dopo un novembre intenso, segnato da ben 8 conferenze (dalla storia locale e regionale, dalla linguistica alla letteratura, dall’enogastronomia all’epigemetica) e dalla rielezione di Marina Spinetti alla guida dell’UTE di La Maddalena, l’associazione ha inaugurato il calendario culturale di dicembre. Un mese che si è aperto ieri con un appuntamento dedicato all’ecologia, affidato alla biologa del Parco Nazionale, Antonella Gaio.

La studiosa ha proposto la conferenza “Un amore di pianta: appunti per una botanica del cuore”, accompagnata da una ricca selezione di immagini e accolta da un pubblico numeroso. Il programma proseguirà venerdì prossimo con l’intervento dell’archeologo Marcello Cabriolu, che illustrerà la storia di Loiri Porto San Paolo e la trasformazione dei suoi paesaggi dalla preistoria al Medioevo.

Il venerdì successivo l’attenzione si sposterà invece sui “Toponimi maddalenini”, un viaggio nell’evoluzione dei nomi dei luoghi dell’arcipelago, tra memoria, usi locali e stratificazioni storiche. La chiusura dell’anno solare è prevista per lunedì 15 dicembre, nel salone consiliare del municipio, con la conferenza “Lo sport a La Maddalena. Svago, agonismo e passione in una scuola di vita”, che ripercorrerà il ruolo dello sport nella comunità isolana.

Da quella data più o meno andranno temporaneamente a concludersi, per la consueta pausa natalizia, anche i numerosi corsi attivi, pronti a ripartire, insieme alle conferenze, con il nuovo anno.

