Giunto alla sua quarta edizione, Cagliari ospita il Festival culturale Ideario, organizzato dall'Asi Sardegna in collaborazione con l’Associazione culturale Ideario e la direzione artistica del giornalista Fabio Meloni.

Due tappe (giovedì 4 e venerdì 5; giovedì 11 e venerdì 12), nella sala convegni di “Sa Manifattura”, in viale Regina Margherita 33, con undici appuntamenti (dibattiti e presentazioni librarie) e trenta ospiti, tra scrittori, docenti e giornalisti.

Gli ospiti: i giornalisti Pietro Senaldi, Roberto Arditti, Costanza Cavalli, Annalisa Terranova, Filippo Facci, Giuseppe Meloni, Cristina Di Giorgi, Madina Fabretto e Raffaella Frullone; l'economista Paolo Savona; gli scrittori Stenio Solinas, Ciriaco Offeddu, Marco Valle, Giuseppe Giaccio, Corrado Ocone e Paolo Gulisano; i docenti Marco Tarchi, Eugenio Capozzi, Simone Regazzoni e Valentina Motta; l'esperto di AI Cesare Scotoni.

Il programma

Giovedì 4 dicembre

Alle 18, lo scrittore Giuseppe Corongiu introdurrà il primo appuntamento di “Sfogliando le pagine” con il giornalista Roberto Arditti, autore di “Hard power. Perché la guerra cambia la storia” (Giubilei Regnani). Alle 18.45, il giornalista Matteo Carnieletto introdurrà il dibattito “Il nuovo disordine mondiale” al quale parteciperanno i giornalisti Arditti e Costanza Cavalli, il docente di Storia contemporanea Eugenio Capozzi. A chiudere la prima serata di “Ideario25” sarà “Sfogliando le pagine” con il condirettore di “Libero” Pietro Senaldi, autore del volume “Sveglia!” (Marsilio), presentato dal giornalista Fabio Meloni.

Venerdì 5 dicembre

La seconda giornata inizierà, alle 18, col terzo appuntamento di “Sfogliando le pagine”: Ignazio Artizzu, caporedattore “Rai Sardegna”, introdurrà l'economista Paolo Savona (in videocollegamento), autore del libro “Chi ha cambiato il mondo” (Rubettino). Alle 18.45, la presidente di “Itaca digitale” Manuela Lamberti introdurrà il dibattito “La sfida etica all’intelligenza artificiale” con Paolo Gulisano, medico e saggista, il filosofo Simone Regazzoni e Cesare Scotoni, ingegnere. A chiudere la prima tappa di “Ideario25” la presentazione di due volumi: “Dall’Italia al cielo. Ritratti di istriani, fiumani, giuliani e dalmati” (Eclettica) della giornalista Cristina Di Giorgi e “Donne, eroine, martiri delle foibe" (Passaggio al bosco) della storica Valentina Motta, introdotte da Margherita Sulas, ricercatrice di Storia contemporanea.

Giovedì 11 dicembre

La terza giornata di “Ideario25” sarà aperta, alle 18, dal dibattito “Femminismo plurale”, introdotto dal giornalista Alessandro Rico, con le giornaliste Madina Fabretto, Raffaella Frullone e Annalisa Terranova. Alle 19.30, il giornalista Luciano Lanna presenterà il dibattito “Un’emergenza culturale: il follemente corretto” con Giuseppe Meloni, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, il giornalista Filippo Facci e lo scrittore Stenio Solinas.

Venerdì 12 dicembre

La quarta e ultima giornata di “Ideario25” sarà aperta, alle 18, dal quinto appuntamento di “Sfogliando le pagine” con Giuseppe Giaccio, autore di “Europa. Un vaso di coccio nell’era post globale” (Diana), introdotto da Bruno Murgia. Alle 18.45, la giornalista Lucia Esposito introdurrà il dibattito “Sapere è potere?” col saggista Corrado Ocone, lo scrittore Ciriaco Offeddu e Marco Tarchi, professore di Teoria politica e Comunicazione politica. Chiuderà la quarta edizione del festival “Ideario25” la presentazione di "Andavano per mare. Scoperte, naufragi e sogni dei naviganti italiani” (Neri Pozza) di Marco Valle con il contrammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo Sardegna centro-meridionale.

