La polifonica Caterina Cittadini di Cortoghiana, fresca di compleanno per il suo 30esimo anniversario di fondazione, sale in cattedra anche in Emilia Romagna: è stata un successo la sua partecipazione al “The Romagna International Spring Choir Festival”.

La corale era in questi giorni fra Cesena, Rimini, Riccione e Ravenna, città che hanno ospitato la manifestazione corale internazionale che ha riunito ensemble provenienti da diversi Paesi europei e da varie regioni italiane.

Il festival ha proposto concerti in più sedi, coinvolgendo cori polifonici, gospel e giovanili provenienti, tra gli altri, da Francia, Lituania, Bulgaria, Polonia, Regno Unito e Grecia, oltre a formazioni italiane della Sardegna, del Lazio e della Romagna.

Tra i gruppi partecipanti si è esibita anche la corale Caterina Cittadini di Cortoghiana, diretta dal maestro Mariano Garau. Il coro, composto da soprani e contralti suddivisi in sezioni, ha presentato un repertorio di musica polifonica comprendente anche composizioni dello stesso direttore.

Durante le esibizioni sono stati eseguiti, tra gli altri, il brano “I Cieli narrano” di Garau, oltre a una rielaborazione di “Pastori” di Bepi De Marzi e un arrangiamento di “Fratello Sole e Sorella Luna”. Nel corso della serata conclusiva sono stati inoltre consegnati riconoscimenti ad alcuni cori e direttori, tra questi anche la Corale Caterina Cittadini e il maestro Garau.

La partecipazione si inserisce nel percorso trentennale della formazione, attiva in ambito nazionale e internazionale.

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