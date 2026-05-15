L’appuntamento è per domani, alle 17, nell’aula consiliare del comune della Trexenta. Tamara Pes, insegnante e scrittrice originaria di Dolianova, presenterà il suo ultimo romanzo ambientato negli anni ’70. Una fotografia nitida del contesto storico e sociale di quel periodo. Il romanzo, nato durante un corso di scrittura all’Accademia d’arte di Cagliari, racconta una storia in cui si incrociano realtà e fantasia.

Protagonista del volume è Amedeo, un bottone in madreperla che parla e pensa. Un oggetto animato che osserva e riflette cercando di capire il mondo degli umani e quello dei suoi amici bottoni popolato da personaggi fantastici. Attraverso il protagonista, l’autrice indaga sul mondo dei bambini e degli anziani con l’aiuto di due personaggi centrali: Gabriele, un bambino sensibile e curioso (ispirato da un suo alunno della scuola primaria) e il vecchio calzolaio Giovanni (ispirato a suo nonno). Dialogherà con l’autrice Anna Maria Porcu.

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