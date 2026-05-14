Il comico Marco “Baz” Bazzoni al Teatro Verdi di SassariL'artista festeggia i 25 anni di carriera con “Outsider – Limited Edition”
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Le nozze d'argento con la carriera di comico Marco Bazzoni, in arte Baz, le festeggia davanti al pubblico della sua città. L'artista ha annunciato che il 7 novembre sarà al Teatro Verdi di Sassari con “Outsider – Limited Edition”.
Per i 25 anni di attività Marco Bazzoni porta a Sassari una versione esclusiva del suo nuovo spettacolo, unendo l’energia di “Outsider” a momenti più intimi e personali costruiti appositamente per il pubblico della sua città. “Outsider” è un’esplosione comica che smonta cliché e contraddizioni della contemporaneità, dall’impero dei social alle derive del razzismo, ma in questa edizione limitata il racconto si arricchisce di improvvisazioni, ricordi, incursioni nei suoi storici cavalli di battaglia e sorprese inedite che ripercorrono un quarto di secolo di radio, televisione, musical e stand-up comedy. Si ride, si canta e ci si emoziona, celebrando quello spirito da outsider che da sempre accompagna la sua carriera: la sensazione di essere “fuori posto” ma di voler giocare comunque la partita, anche quando le regole sembrano truccate.
L’evento è parte della rassegna Frequenze, organizzato da ARC Suoni Diversi in collaborazione con Shining Production, Roble Factory e Audere.