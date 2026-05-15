L'arte trasforma le protesi destinate ai disabili, le opere degli studenti dell'Accademia d'arte di CagliariL’idea partita due anni fa, coinvolti di diversi artisti che hanno personalizzato gli arti artificiali
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Quando l'arte riesce a trasformare in bellezza il dolore, quando diventa strumento per superare diversità e barriere, riuscendo ad avvicinare persone e mondi diversi, assume una rilevanza sociale che la rende unica e quasi magica.
È quanto accade nel progetto che in questi mesi ha unito l'Accademia d'arte di Cagliari e l'associazione Mad2Factory Aps che organizza “La Grande Jatte – Modern Times”, la manifestazione arrivata alla XV edizione che si terrà il 16 e 17 maggio nel parco della Musica a Cagliari.
Un evento culturale dedicato all'estetica vittoriana e steampunk che presta «particolare attenzione ai linguaggi artistici contemporanei e ai temi dell'inclusione sociale». Ed è proprio da questa unione che nasce la collaborazione con l'Accademia e il progetto “Steampunk e inclusività”.
«L'iniziativa – spiegano gli organizzatori - si fonda su un’idea semplice ma centrale: la disabilità non è una mancanza, ma una diversa esperienza del corpo e del mondo. Attraverso l’estetica steampunk e il design artistico personalizzato, le protesi diventano elementi narrativi, strumenti di autoespressione e simboli di forza e unicità. Non qualcosa da nascondere, ma da raccontare».
L'idea è partita due anni fa e ha visto il coinvolgimento di diversi artisti e realtà che hanno personalizzato protesi che sono state poi indossate da disabili, non prima di un percorso di confronto e scambio che unisce arte, estetica, funzione e vita personale. Un percorso che nelle ultime settimane è stato intrapreso da tredici studenti dell'Accademia d'Arte di Cagliari che hanno realizzato i disegni su numerose protesi. Così sulla plastica modellata a forma di arti sono comparse farfalle, palazzi, pianeti, volti e sorrisi.
Le protesi raccontano storie, aprono finestre su nuovi mondi e superano i confini della realtà e del dolore. I lavori degli studenti dell'Accademia d'Arte di Cagliari, esposti in uno stand durante la manifestazione, forniranno una chiave di lettura nuova sulla disabilità e allo stesso tempo mostreranno come l'arte, in ogni sua forma, possa diventare strumento di relazione e inclusione.
(Unioneonline/A.D)