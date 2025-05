Una giornata all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e della convivialità, immersi nel verde incantato di uno dei parchi più suggestivi di Sassari. Domenica a partire dalle 10 si apre negli Orti di San Pietro l'evento "Ortilicious".

Si parte con due visite guidate gratuite alla scoperta delle meraviglie naturalistiche e storiche del parco (ore 10.30 e 15.30) adiacente alla Chiesa di San Pietro in Silki.

"Ortilicious" è pensato per tutte le età, con attività dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Oltre allo spazio dedicato allo yoga per adulti e bambini, il pomeriggio ospiterà un laboratorio di team building (ore 16) rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni. A pranzo si potranno assaporare piatti della tradizione mediterranea, con un’attenzione particolare alla Paella Valenciana, regina della tavola per questa edizione.

Il cuore pulsante della giornata sarà la musica dal vivo con la band Nuoro Swing Pioneers, che porterà sul palco i ritmi frizzanti dello swing americano anni ’30.

