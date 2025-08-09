Torna oggi l'atteso appuntamento con Astros de Iloi, l’evento estivo ideato per celebrare la magica notte delle Perseidi. Organizzato dall’Associazione Archeologica Iloi, presieduta da Pino Nieddu, lo spettacolo celeste si svolgerà nell’area archeologica locale e offrirà ai partecipanti un’esperienza suggestiva tra scienza, tradizione e natura.

Ospite d’eccezione dell’edizione 2025 sarà l’astronoma Claudia Porcu, che guiderà il pubblico in un viaggio affascinante con la conferenza “Luna: tradizioni, credenze e verità scientifiche sulla compagna della Terra”. L’osservazione del cielo sarà accompagnata dall’utilizzo di strumenti professionali con la guida della stessa Porcu e di Giuseppe Putzolu.

L’evento ospiterà anche la decima tappa di Bicinuragica poesia 2025, rassegna che unisce viaggio lento, poesia e cultura. Per i partecipanti sarà disponibile un chiosco con panini, patatine e bibite fresche.

