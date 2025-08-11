A 40 anni dalla prima uscita, la sinergia tra Warner Music e Vanity Fair ha portato alla produzione di una nuova versione di “Mediterranea”, brano di Giuni Russo scritto insieme a Maria Antonietta Sisini, in un remix firmato dal dj e produttore friulano Mattia Del Moro, in arte Dumar.

Nel progetto sono stati coinvolti i due cori diretti dal Maestro Vincenzo Cossu: l'Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari. Il 4 agosto hanno registrato ad Alghero in video una versione di “Mediterranea” pubblicata qualche giorno dopo sul canale ufficiale YouTube di Giuni Russo. Sulle pagine social dell'artista scomparsa 21 anni fa il reel di anteprima ha superato le 250.000 visualizzazioni, mentre il video integrale ha già raccolto su YouTube circa 30.000 visualizzazioni.

La registrazione del video al Mirador Giuni Russo di Alghero è stata realizzata dal team di Sardinian Life e ISO Image. I cori sono stati accompagnati da Carlo Morittu (piano), Gabriele Griva (chitarra) e Gabriele Serra (basso elettrico). Fonica e mixaggio a cura di Marco Pinna; regia, montaggio e produzione video a cura di Cesare Donati.

