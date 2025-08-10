Ritorna a Gesico la rassegna culturale “Librando 2025” promossa dalla Pro loco e dal Comune per incentivare la lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale. Il primo appuntamento in calendario è in programma venerdì 22 agosto: alle 18 nel suggestivo scenario del Monte San Mauro si terrà la presentazione dei libri “Sulla coscienza: dialoghi tra intelligenze” di Alessandro Rugolo e “A cantar d’amore”, antologia di racconti brevi che nasce da un’idea di Germano Orrù, Emanuele Cioglia, Dario Cosseddu e Vincenzo Soddu che hanno coinvolto diversi autori nella realizzazione dell’opera composta da 14 racconti e altrettante poesie.

Sabato 30 agosto alle 18 la presentazione del libro di Franco Camba “Il Mandorlo. Mito, religione, arte, tradizioni” e domenica 31 agosto alle 18 nell’ex ludoteca in Piazza Mercato la presentazione del libro di Paola Carta “Frontiere visibili e invisibili”. La rassegna è inserita nel programma di festa che Gesico dedica agli emigrati del paese.

