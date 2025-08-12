Elena Anna Boldetti è stata nominata soprintendente di Archeologia, Belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. La nomina si inserisce nel quadro della recente riforma ministeriale che prevede la soppressione dei segretariati regionali e il trasferimento delle relative funzioni alle Soprintendenze dei capoluoghi.

Dopo aver ricoperto nell'ultimo anno il ruolo di dirigente presso il Segretariato regionale della Sardegna, Boldetti assume ora la guida di una struttura che accoglie al suo interno personale e competenze provenienti dal Segretariato e dalla Soprintendenza. La riforma ministeriale mira a rafforzare la capacità amministrativa del Ministero, promuovendo l'efficienza, la specializzazione, la semplificazione e la qualità dell'azione pubblica. Il processo di riassetto organizzativo ha come obiettivo la valorizzazione delle professionalità interne, nella prospettiva di un'amministrazione sempre più moderna, integrata e orientata al risultato.

La sfida iniziale per la nuova soprintendente sarà quella di garantire continuità al lavoro già avviato, conducendo al contempo un'attenta analisi e una riorganizzazione efficace dei due uffici ora unificati.

