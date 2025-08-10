Il chitarrista, compositore e cantautore sardo, Mauro Manca, insieme al musicista Fabio D’Onofrio al pianoforte e voce saranno i protagonisti, lunedì 11 agosto a partire dalle 22, del concerto in programma nel meraviglioso giardino de Le Tenute Li Lioni, una delle location suggestive scelte a Porto Torres dall’Associazione Musicando Insieme per ospitare la XX rassegna concertistica di Musica&Natura. L’artista presenta il suo terzo album “Il soffio del Maestrale” che fa parte del suo percorso da solista, con uno stile personale originale ispirato dai classici cantautori come De Gregori, De Andrè e Fossati. Il concerto acustico è un mix di abilità tecniche, musica live e pathos, un dialogo di note armoniche capaci di incantare il pubblico. Il chitarrista, che prosegue anche la sua esperienza nel gruppo dei Doc Sounds, si libera di effetti digitali e mostra carattere e passione. L’appuntamento si inserisce nel nutrito programma della stagione musicale che prevede 18 concerti nei luoghi della cultura di Porto Torres, spettacoli che si aprono con un messaggio di pace e di solidarietà nei confronti del popolo palestinese. La manifestazione è organizzata con il contributo del Comune di Porto Torres, Saludu e Trigu e Fondazione di Sardegna.

