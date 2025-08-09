C’è anche Soleminis nell’elenco dei comuni italiani che aderiscono a “Puliamo il Mondo”, la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti ideata da Legambiente e patrocinata dalla Commissione Europea.

La manifestazione, giunta quest’anno alla 33^ edizione, si svolgerà nell’arco di tre giornate, dal 19 al 21 settembre. Obiettivo del Comune è coinvolgere la popolazione sui temi della tutela ambientale e della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti. Un esempio di cittadinanza attiva in un momento particolarmente delicato in cui il mondo riflette sui cambiamenti climatici che stanno mettendo a rischio il futuro del pianeta.

Per incentivare la partecipazione, il Comune ha deliberato l’acquisto di alcuni kit da adulto e bambini comprensivo dell’attrezzatura per la raccolta dei rifiuti e della copertura assicurativa.

