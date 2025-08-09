Si intitola “La rivolta della bellezza” l'edizione numero 28 di Girovagando, il Festival Internazionale Itinerante di Arte in Strada. Organizzata dall’Associazione Girovagando con la direzione artistica di Theatre en vol, la manifestazione si terrà dal 19 agosto al 9 settembre.

Sono 15 le compagnie coinvolte con più di 60 artisti provenienti da Brasile, Cile, Messico, Spagna, Francia, Olanda, Inghilterra, Slovenia, Germania, Italia, Sardegna.

I 35 eventi toccherano ben 9 centri sardi:apertura il 19 agosto ad Aggius, poi trasferimento nell'Oristanese dal 24 al 28 agosto con Santu Lussurgiu, Baressa, Milis, Baradili. Dal 30 agosto si ritorna nel Nord Sardegna con Monteleone Rocca Doria e il 31 nel Bosco di Curadureddu nei pressi di Tempio. Dal 4 al 7 settembre invece sarà il turno di Sassari. Chiusura dal 5 al 9 settembre in Marmilla, a Villaverde.

Girovagando promuove occasioni di sensibilizzazione attraverso spettacoli teatrali, performance itineranti, installazioni artistiche, mostre, concerti, laboratori per adulti e bambini; organizza attività che possano costituire occasioni di meraviglia, condivisione, gioia, armonia e divertimento. La Rivolta della Bellezza mira a creare un clima di festa pacifica e rispettosa, aperta a persone di qualsiasi genere, colore, provenienza, religione, per celebrare la vita e riflettere sulla possibilità di uno stare insieme gioioso, rispettoso, aperto e solidale.

© Riproduzione riservata