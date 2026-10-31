Imponente come scenografia e soprattutto musicalmente, il "Don Carlo" di Giuseppe Verdi ha riscosso lunghi applausi al Teatro Comunale per il suo esordio assoluto a Sassari. Domenica alle 16.30 la replica del capolavoro verdiano che l'ente Marialisa de Carolis ha voluto proporre per la prima volta in città.

Convincente la prova dell'Orchestra dell'Ente de Carolis, ben diretta da Federico Santi, che si è confrontata con una partitura molto ricca e densa, protagonista al pari delle voci.

Apprezzato il cast formato dal tenore Giuseppe Gipali (rodato nel Don Carlo al Petruzzelli di Bari), dal basso Dario Russo (il re Filippo II), da Marta Mari (Elisabetta di Valois), dal baritono sardo Marco Caria (Rodrigo) interprete di consolidata esperienza verdiana, e dall mezzosoprano Eglė Wyss (Eboli).

Importante il contributo del Coro dell'Ente de Carolis, preparato da Francesca Tosi, protagonista delle grandi scene collettive, soprattutto dell'autodafé, fra i momenti di maggiore impatto musicale e spettacolare.

La produzione del Teatro dell'Opera di Stara Zagora si è avvalsa della regia e luci di Ognian Draganov e delle scenografie e costumi di Denis Ivanov: entrambi hanno saputo ricreare il maestoso sfarzo della corte spagnola.

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