Musica e in dono alle comunità la statua di un guerriero nuragico per celebrare i dieci anni dalla paradura e rinnovare il legame con le comunità colpite dal terremoto.

Dopo il concerto all’Aquila, il cammino della band nuorese Istentales prosegue nel Centro Italia con tre nuovi appuntamenti: oggi, 30 ottobre a Cascia, domani a Norcia e il primo novembre ad Amatrice in collaborazione con Coldiretti e Seu - Sardi emigrati uniti e col patrocinio della Regione.

Un tour che, nel decennale della paradura promossa dopo il terremoto del 2016, riunisce musica, memoria e solidarietà. Come avvenuto all’Aquila, a ciascuno dei tre comuni sarà donata una scultura monumentale raffigurante un guerriero nuragico, scolpita a mano da Marco Cabras, artista di Villamar.

Le opere, ispirate ai bronzetti della civiltà nuragica, porteranno nei territori visitati un segno duraturo di amicizia e fratellanza: il granito e le figure dei guerrieri richiamano la forza, la resistenza e la fierezza del popolo sardo e delle comunità impegnate nella rinascita dopo il sisma. Il percorso rinnova lo spirito di Sa Paradura, l’antica consuetudine pastorale con cui gli allevatori aiutano chi ha perso il gregge, donando alcuni capi per consentirgli di ricominciare.

Dopo il terremoto, la mobilitazione promossa dagli Istentales e da Coldiretti trasformò questa tradizione in una grande iniziativa di solidarietà: gli allevatori sardi donarono circa duemila pecore ai colleghi dei territori colpiti. A dieci anni di distanza, quel legame continua attraverso gli incontri, la musica e il dono delle sculture. Ogni tappa sarà un’occasione per ritrovare le comunità, i loro sindaci e ribadire una vicinanza che prosegue oltre l’emergenza.

Una sfida di poesia di improvvisazione vedrà contrapposti Stefano Demelas di Chiaramonti e l’abruzzese Alessio Runci, che si confronteranno sui temi della terra, della memoria e della rinascita. Nelle tre date saranno allestite aree dedicate alla promozione dei prodotti sardi dell’agroalimentare e dell’artigianato tipico oltre a uno stand fotografico e filmico dedicato al ricordo dell’emigrazione sarda nel centro Italia.

Il sito Unionesarda.it trasmette in diretta il concerto di Cascia.

Gigi Sanna, leader della band etnorock che l’anno scorso ha festeggiato sei lustri sui palchi: «Sono passati dieci anni ma è come se fosse ieri. Ricorderemo con affetto la grande mobilitazione di allora e lo faremo con la nostra musica e con le migliaia di Sardi che vivono nell’Italia centrale e che ci seguono quando varchiamo il Tirreno. In questi trent’anni abbiamo suonato e cantato tanto ma abbiamo provato anche a lanciare messaggi sociali in un mondo che ne ha un disperato bisogno».

(Unioneonline)

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