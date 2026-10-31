La vita privata di Giuseppe Garibaldi, le sue abitudini, gli oggetti e persino gli odori che accompagnavano le sue giornate diventano materia di uno spettacolo teatrale. Oggi sabato 31 ottobre, alle 15, e domani, domenica 1° novembre, alle 10.30 e alle 15, la Casa Bianca di Caprera ospiterà «Garibaldi intimo», una rappresentazione di teatro olfattivo che ricostruisce la quotidianità dell'Eroe dei due Mondi attraverso un percorso sensoriale. L'iniziativa rientra nell'ottava edizione del festival internazionale Be in the Move, la cui sezione autunnale si svolge fino al 7 novembre tra le isole di Maddalena e Caprera.

Lo spettacolo, si svolge nell'abitazione dove Garibaldi trascorse quasi trent'anni e morì nel 1882. Proprio quest'anno ricorre il 170° anniversario della costruzione dell'edificio, realizzato in granito e intonaco secondo uno stile di ispirazione sudamericana. A guidare il pubblico, adulti e bambini, saranno le compagnie Genti Arrubia Teatro, Mangano-Massip e la francese Le Tyr et la Lire, in collaborazione con il Compendio Garibaldino.

L’evento «rievoca l’Eroe dei due Mondi con uno spettacolo pieno di magia, tenerezza e fantasia, che coinvolge tutti i sensi degli spettatori», spiegano gli organizzatori; «Gli aromi dei cibi, delle piante coltivate, gli odori degli oggetti portati dai garibaldini e da visitatori provenienti da ogni parte del mondo, gli odori degli eventi piccoli e grandi, lieti o drammatici della vita quotidiana dell’eroe, compresi quelli delle medicine che accompagnarono i suoi ultimi giorni, si intrecceranno in un percorso sensoriale immersivo fra storia, danza, mimo e poesia». L’idea da cui nasce “Garibaldi intimo”, è «ricordarci che la storia è fatta anche di gesti quotidiani e che la grandezza di un eroe affonda le radici nella sua profonda umanità».

Il programma comprende anche i Cantieri di ricerca artistica rivolti alle scuole e al territorio. Il lavoro confluirà in uno spettacolo collettivo, previsto il 7 novembre al Mercato Civico di La Maddalena. Il festival è promosso dalla Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi, con il sostegno di diversi enti e istituzioni.

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