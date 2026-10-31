A 50 anni dalla prima proiezione, “Novecento” di Bernardo Bertolucci, torna in proiezione gratuita a Sassari martedì 3 novembre (Parte I) e mercoledì 4 (Parte II) alle 19:30 al Cinema Cityplex Moderno. Il monumentale affresco storico apre gli eventi autunnali del festival “Pensieri e Parole. Libri e film all’Asinara”, organizzato dall’associazione Cinearena, con la direzione artistica di Antonello Grimaldi e Sante Maurizi, che dopo la sezione estiva all’Asinara, prosegue in città dal 3 al 25 novembre la sua XXI edizione con un mese di appuntamenti dedicati al grande schermo.

Tra gli eventi in programma, anche il seminario “Occhi miei occhi tuoi: il paesaggio sardo al cinema” condotto da Sante Maurizi e organizzato dal festival in collaborazione con il Corso di laurea in Comunicazione Pubblica e Professioni dell’informazione di Uniss-Dissuf (3, 5, 12, 13, 17 e 19 novembre, alle 17.30, aula Passano, in viale Mancini). E una serata di proiezioni gratuite in collaborazione con il festival Arte Mare di Bastia (25 novembre, Cityplex).

Nel seminario “Occhi miei occhi tuoi”, Sante Maurizi proporrà film di registi sardi o comunque girati in Sardegna, dagli anni Cinquanta fino a oggi, che affrontano i temi della tutela del paesaggio e dello sfruttamento delle risorse naturali, il delicato equilibrio tra progresso e tradizione, i conflitti tra sviluppo economico e conservazione del territorio. Lungi dall’essere uno sfondo neutro per la storia, il paesaggio al cinema è da sempre un elemento fondamentale che rispecchia, per similitudine o per contrasto, stati d’animo, intenzioni e pensieri dei personaggi. Se ne parlerà nella prima lezione, il 3 novembre.

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