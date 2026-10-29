C’è anche un pezzo di Sardegna alla 60ª edizione di Lucca Comics & Games, la più importante fiera italiana dedicata al fumetto. A rappresentare l’Isola saranno l’Accademia d’Arte di Cagliari e la casa editrice Camena Edizioni, coinvolte nel progetto “Ricco”, nato per promuovere e valorizzare i territori attraverso le rispettive filiere artistiche.

Il programma riunisce realtà italiane e francesi tra incontri, talk e occasioni di confronto. A Palazzo Ducale sarà presente anche Stefano Obino, direttore dell’Accademia cagliaritana, insieme ad altri editori. «È una vetrina molto importante per Camena e per l’Accademia», racconta. «Abbiamo subito colto questa possibilità per mostrare cosa realizziamo nella nostra casa editrice e in Accademia».

La manifestazione toscana diventa così un’occasione per far conoscere il lavoro delle due realtà sarde e confrontarsi con il panorama editoriale nazionale e internazionale. «Qui abbiamo la possibilità di incontrare realtà diverse», aggiunge Obino, guardando anche alle possibili collaborazioni che potrebbero nascere da questa esperienza.

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