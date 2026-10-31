Riprendono questo fine settimana le proiezioni cinematografiche al Teatro comunale Nelson Mandela. La nuova stagione, destinata ad accompagnare i mesi più freddi dell’anno, potrà contare su un finanziamento di 19.398 euro concesso dall’amministrazione comunale, che ha accordato il proprio patrocinio all’iniziativa.

L’obiettivo è garantire ai residenti un’opportunità di intrattenimento e incontro anche durante l’inverno, quando le occasioni di socializzazione diminuiscono sensibilmente rispetto alla stagione turistica. Il ritorno del cinema rappresenta dunque un servizio culturale rivolto a un pubblico di tutte le età, dalle famiglie ai giovani, fino agli anziani. La programmazione comprenderà anche alcune proiezioni mattutine riservate agli studenti dell’istituto scolastico cittadino, con l’intento di avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico e offrire ulteriori occasioni di partecipazione alle attività culturali del paese.

«Un servizio che punta ad arricchire le serate invernali, sostiene la cultura locale e dimostra che le risorse comunali possono e devono essere utilizzate per migliorare concretamente il quotidiano dei cittadini», afferma la sindaca Nadia Matta. Il Mandela torna così a svolgere anche la funzione di sala cinematografica, ampliando le possibilità di utilizzo della struttura comunale durante il periodo invernale.

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