Santa Teresa, torna il cinema al Mandela: dal Comune quasi 20mila euroLa programmazione per un pubblico di tutte le età, previste anche proiezioni mattutine per le scuole
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Riprendono questo fine settimana le proiezioni cinematografiche al Teatro comunale Nelson Mandela. La nuova stagione, destinata ad accompagnare i mesi più freddi dell’anno, potrà contare su un finanziamento di 19.398 euro concesso dall’amministrazione comunale, che ha accordato il proprio patrocinio all’iniziativa.
L’obiettivo è garantire ai residenti un’opportunità di intrattenimento e incontro anche durante l’inverno, quando le occasioni di socializzazione diminuiscono sensibilmente rispetto alla stagione turistica. Il ritorno del cinema rappresenta dunque un servizio culturale rivolto a un pubblico di tutte le età, dalle famiglie ai giovani, fino agli anziani. La programmazione comprenderà anche alcune proiezioni mattutine riservate agli studenti dell’istituto scolastico cittadino, con l’intento di avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico e offrire ulteriori occasioni di partecipazione alle attività culturali del paese.
«Un servizio che punta ad arricchire le serate invernali, sostiene la cultura locale e dimostra che le risorse comunali possono e devono essere utilizzate per migliorare concretamente il quotidiano dei cittadini», afferma la sindaca Nadia Matta. Il Mandela torna così a svolgere anche la funzione di sala cinematografica, ampliando le possibilità di utilizzo della struttura comunale durante il periodo invernale.