Donori, l’asilo nido aderisce al progetto nazionale di letturaAnche i bimbi del paese coinvolti nell’edizione 2026 di “Io leggo perché”
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Libri da donare per promuovere la lettura fin dai primissimi anni di vita. Il nido “A piccoli passi” di Donori aderisce al progetto nazionale *#ioleggoperché2026#, promosso dall’Associazione italiana editori (AIE) per la raccolta di libri a favore delle biblioteche scolastiche e degli asili nido. L’obiettivo è arricchire il patrimonio librario dei più giovani e contrastare la povertà educativa. La donazione è in programma dal 7 al 15 novembre. Chiunque lo desideri, potrà recarsi presso le librerie convenzionate per donare un libro alla biblioteca dell’asilo nido.