I libri che si muovono su quattro ruote per le strade del capoluogo, promuovendo la lettura e favorendone l'accesso a tutti: dal 2 al 30 novembre farà ritorno a Cagliari il tour del servizio itinerante di Bibliobus, la biblioteca mobile del Comune, con sei tappe fra quartieri, parchi, mercati e strade della città, in un calendario di soste settimanali dal lunedì al venerdì, sia nella fascia mattutina che quella pomeridiana.

Il progetto, curato nell'ambito del Sistema bibliotecario comunale, nasce con l'obiettivo di rendere più accessibili i libri, raggiungendo anche fasce di cittadinanza in difficoltà e zone urbane lontane dai servizi bibliotecari tradizionali: l'idea è infatti quella di rendere il Bibliobus un punto di contatto diretto tra la lettura e la quotidianità cittadina, con i luoghi selezionati che si trasformano così in biblioteche temporanee e spazi di aggregazione sociale e culturale. E pure nella nuova tranche in programma, i libri saranno disponibili sia per la consultazione che per il prestito, offrendo un servizio ben più essenziale di quanto sembri a studenti, anziani, famiglie e lettori cagliaritani in generale.

Con le soste mattutine in svolgimento dalle 9 alle 13, e quelle pomeridiane invece dalle 15 alle 19, il calendario vedrà il Bibliobus fermarsi al Parco Giovanni Paolo II di via del Nastro Azzurro nei lunedì mattina del 2, 9, 16, 23 e 30 novembre, mentre i martedì mattina del 3, 10, 17 e 24 novembre ci si troverà in via Giotto a Mulinu Becciu, spostandosi poi in via Stoccolma a Genneruxi nei pomeriggi delle stesse date. Invece nei giovedì mattina del 5 e 19 novembre il servizio toccherà il mercato di via Quirra a Is Mirrionis, approdando poi nei venerdì mattina del 6, 12, 20 e 27 novembre al quartiere La Palma, in via Euro, e nei pomeriggi delle stesse date al Parco Ex Vetreria di Pirri.

La biblioteca mobile coinvolge la cittadinanza anche nell'organizzazione del servizio, con il Comune che resta aperto a suggerimenti e richieste da parte dei cittadini per migliorare o modificare determinati aspetti dello stesso.

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