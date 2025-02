Anche quest’anno in piazza San Marco a Venezia ci sarà un po’ di Sardegna. Saranno infatti protagoniste le due maschere di Neoneli, piccolo centro del Barigadu.

Lunedì 3 marzo ci saranno “Sos Corriolos” e “Sa Maschera ‘e Cuaddu” di Neoneli. Una notizia che ha suscitato grande interesse ed emozione.

«È un motivo di grande orgoglio ed è frutto di un lavoro che va avanti da parecchio tempo – spiega il sindaco Cau –. Si tratta di un lavoro in simbiosi di Amministrazione comunale, Pro loco, Associazione Sos Corriolos e Associazione Sa Maschera ‘e Cuaddu».

Quindi Cau aggiunge: «Oltre l’aspetto culturale e identitario che un evento come questo comporta, c’è anche un ritorno economico con l’interesse turistico che suscita e con la promozione dei prodotti del territorio. Un’occasione in tal senso si avrà anche il prossimo 16 marzo quando sarà proposto Ritus calendarum e quanti raggiungeranno Neoneli avranno la possibilità di conoscere il paese e i suoi prodotti. Siamo sulla buona strada per il riconoscimento del carnevale storico e stiamo per raggiungere i 15 anni di attività».

