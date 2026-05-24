La scrittrice e traduttrice Elvira Mujčić presenta a Porto Torres il libro “La stagione che non c’era”, un appuntamento in programma martedì 26 maggio alle 18.30 presso lalibreria Koinè Ubik. L’iniziativa nasce nell’ambito del festival di letteratura diffuso Éntula, in collaborazione con l’associazione Lìberos, che questa volta presenta un testo dell'autrice italo-bosniaca.Elvira Mujčić – che dialogherà con Silvia Lutzoni – racconta che durante le guerre jugoslave era una bambina come Eliza, destini individuali attraverso cui si muove il futuro di un Paese intero, animato dagli stessi sogni dei suoi protagonisti, che inevitabilmente si scontrano con la fine delle proprie utopie. La Jugoslavia diventa così il simbolo di ciò che accade quando il culto del passato si esaspera e si trasforma in violenza, teatro di paure e inquietudini così simili a quelle del nostro presente. Un libro che racconta memoria, appartenenza e fragilità, vite sospese tra passato e presente. Elvira Mujčić nasce a Loznica, una località serba. Trasferitasi a Srebrenica, in Bosnia, vi ha vissuto fino all'inizio della guerra, nel 1992. Risiede in Italia da più di vent'anni e lavora come scrittrice e traduttrice letteraria. Nel 2007 ha firmato Al di là del caos. Cosa rimane dopo Srebrenica, un diario di viaggio che è un urlo contro l'orrore di un efferato genocidio della storia recente, consumatosi l'11 luglio 1995. Il romanzo E se Fuad avesse avuto la dinamite? (2009) è invece la storia di Zlatan, un ragazzo fuggito dalla guerra in Bosnia che, dopo anni trascorsi da esule in Italia, ormai trentenne torna a interrogarsi sulle contraddizioni e le incomprensioni della sua gente. L'esperienza dello sradicamento e del difficile dialogo tra culture e linguaggi caratterizza anche i libri successivi di Mujčić, in particolare: La lingua di Ana (2012), Dieci prugne ai fascisti (2016) e Consigli per essere un bravo immigrato (2019). Nel 2023 è uscito per Crocetti La buona condotta, un romanzo ambientato all'indomani dell'indipendenza del Kosovo, seguito nel 2025 da La stagione che non c'era (Guanda). Dal 2023 è voce di Rai Radio per la trasmissione Pagina 3 Inrernazionale.



© Riproduzione riservata