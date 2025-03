I Parchi Letterari celebrano il 21 marzo, la Giornata mondiale della Poesia e delle Foreste e, il giorno seguente, la Giornata mondiale dell'Acqua con letture, laboratori, incontri, percorsi naturalistici e letterari, visite alle case museo e mostre. Tutti gli appuntamenti e le iniziative con le scuole e le Università ricordano l'impegno quotidiano di Parchi, riserve e oasi naturali, ospitati dalle Pro Loco, dalle associazioni, dai piccoli imprenditori e dalle tante Comunità in Italia e all'estero.

In Sardegna l'evento 'Andar per Versi e Pianta e Vivi a Galtellì' ci porta nel Parco letterario di Grazia Deledda e ci invita a scoprire i suoi luoghi d'ispirazione.

«La consapevolezza da parte di una Comunità del proprio patrimonio, della storia, delle tradizioni è fondamentale nel lavoro di tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico - ha dichiarato Stanislao de Marsanich, presidente dell'Associazione I Parchi Letterari - Ogni giorno lavoriamo affinché residenti e il viaggiatori dispongano di una chiave di lettura che stimoli la visita di luoghi altrimenti considerati solo per il loro panorama».

«Sostenere la coesione sociale nei borghi, nelle campagne e anche nei luoghi fortemente urbanizzati - prosegue de Marsanich - significa non solo apprezzarne le ricchezze materiali e immateriali, ma conoscere e riconoscere l'importanza di tutto ciò che le circonda a partire dalle scuole fino alla filiera agroalimentare, fondamentale per custodire il territorio dall'abbandono. I Parchi Letterari non si limitano a divulgare la letteratura attraverso i luoghi, ma contribuiscono a salvaguardare i luoghi attraverso la letteratura».

Non solo Sardegna: anche quest'anno i luoghi di ispirazione dei grandi autori si svelano ai visitatori nei parchi di tutto il mondo, dal Circolo Polare Artico alla Sicilia, dalla Lombardia a Cuba e al Continente americano, con iniziative davvero coinvolgenti, consultabili sul sito parchiletterari.com. Così, tra le numerosi iniziative, sulle rive del Lambro e nei giardini di Villa reale il Parco Letterario Regina Margherita e Parco Valle Lambro e la Casa della Poesia di Monza ci sveleranno in un concerto letterario le ombre e i ciclamini di Alda Merini: La rete dei Parchi Letterari d'Abruzzo ci poterà a Raiano a parlare di Benedetto Croce mentre il Parco dei Colli Euganei si occuperà di Francesco Petrarca nell'evento 'Di pensier in pensier, di monte in monte'.

Il Parco Museo Virgilio ci invita ad assistere allo spettacolo 'Il testamento di Virgilio' di Chiara Prezzavento nei luoghi dell'antica Andes virgiliana. Oppure potremo percorrere il rinnovato 'sentiero cultura' che segue a Casarola di Monchio delle Corti la poesia di Attili, Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Aliano e il Parco letterario Carlo Levi ci portano a rivivere i luoghi di 'Cristo si è fermato a Eboli' mentre con Nino Chiovini percorreremo i sentieri partigiani del Parco Nazionale e Letterario della Val Grande. Potremo fare trekking da Vernazza a Monterosso e ritorno lungo i sentieri che il Parco Nazionale e Letterario della Cinque Terre ha dedicato a Eugenio Montale, per conoscere e tutelare con la sua poesia la biodiversità̀ e i valori di un paesaggio naturale e culturale unico.

