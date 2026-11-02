La musica trova ancora ospitalità tra le opere della Pinacoteca Nazionale di Sassari. Venerdì 6 novembre, alle 19.30, il nuovo appuntamento firmato Insulae Lab - Centro di Produzione Musica ospita As Madalenas, progetto delle cantautrici Cristina Renzetti e Tatiana Valle.

Due voci, chitarre e percussioni sono ingredienti di una proposta che guarda al Sudamerica con sensibile curiosità, alternando composizioni originali e sonorità calde e avvolgenti. Un incontro artistico nato nel 2013 e cresciuto nel tempo, dando forma a un linguaggio personale, capace di unire ricerca musicale, eleganza e immediatezza.

Il percorso del duo è raccontato anche nell’album "As Madalenas", pubblicato nel 2023, realizzato con la collaborazione di musicisti di grande esperienza. Un lavoro che restituisce la ricchezza di un progetto in cui le voci di Renzetti e Valle si intrecciano con arrangiamenti e ritmi, dando vita a un repertorio ricco di sfumature

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il MIC - Direzione Generale Musei, la Pinacoteca Nazionale di Sassari e la Direzione Regionale Musei Sardegna.

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