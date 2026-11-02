Il paese come storia da raccontare: è la filosofia alla base di Ethno’s Festival Letterario, che dal 6 al 28 novembre attraverserà Martis, Laerru, Sassari e Perfugas con presentazioni letterarie, spettacoli, musica, laboratori e incontri dedicati a tutte le età nel programma curato dal direttore scientifico Giovanni Campus e dal direttore artistico Davide Tuseddu.

Il via venerdì 6 novembre al centro Polivalente “Migaleddu” di Martis con la lecture performativa dedicata a Cesare Pavese Paese e Pavese, di e con Giovanni Campus, con le letture di Maria Paola Cordella e le musiche dal vivo di Carlo Doneddu. Sabato 7 novembre andrà in scena Radici e tre amici, un viaggio nelle canzoni di Francesco Guccini con Maria Antonietta Fraoni (voce), Giommaria Rudas (mandolino e chitarra) ed Enrico Sini (chitarre).

Tra gli appuntamenti teatrali di maggior rilievo c’è Ascanio Celestini, protagonista venerdì 20 novembre alle 21 con Poveri cristi. Sabato 28 novembre, alle 21, sarà invece la volta di Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo con Gli amori difficili, spettacolo ispirato ai racconti di Italo Calvino scritti tra il 1949 e il 1967.

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