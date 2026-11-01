Un appuntamento con uno dei nomi più conosciuti della narrativa noir italiana. Guamaggiore si prepara ad accogliere lo scrittore Piergiorgio Pulixi, ospite mercoledì 4 novembre, alle 17.30, nell’ex Montegranatico (vicino a Piazza dei Caduti) per presentare il suo nuovo romanzo “Il fattore Gatto”, pubblicato da Marsilio.

Per il paese della Trexenta si tratta di un incontro di rilievo con un autore che negli anni si è ritagliato uno spazio importante nel panorama del giallo e del thriller italiano, ottenendo riconoscimenti e conquistando lettori anche all'estero. Le opere di Pulixi infatti sono state tradotte in diversi Paesi e hanno ricevuto importanti riconoscimenti letterari.

Al centro dell'incontro ci sarà la sua nuova pubblicazione, una storia che intreccia libri, segreti e misteri, affidando un ruolo particolare ai gatti investigatori. Una vicenda che promette di incuriosire i lettori e che sarà l'occasione per conoscere più da vicino il lavoro dello scrittore e il percorso che ha portato alla nascita del romanzo.

L'iniziativa è organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con il Comune di Guamaggiore, la cooperativa sociale Tesauro e la Pro loco. Il programma prevede anche momenti di dialogo e alcune sorprese per i partecipanti. Al termine dell'incontro sarà possibile fermarsi per un aperitivo conviviale con l’autore.

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