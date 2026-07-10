Prende il via oggi il XLIV Festival La Notte dei Poeti, che per la prima serata lascia eccezionalmente l'area archeologica di Nora per approdare al Teatro Maria Carta di viale Nora, a Pula. Alle 20 andrà in scena "Anna della pioggia", con Elena Arvigo, anteprima nazionale in forma di mise en espace ispirata all'omonima raccolta di racconti di Michela Murgia pubblicata da Einaudi. Lo spettacolo rende omaggio alla scrittrice di Cabras attraverso una polifonia di voci che accompagna il pubblico nel mondo immaginifico dell'autrice.

Da domani il festival tornerà nella consueta cornice dell'area archeologica di Nora. Alle 20,30 è in programma "La misteriosa scomparsa di W", tratto da un testo di Stefano Benni, con Ambra Angiolini. Il monologo, diretto dalla stessa attrice, è accompagnato dalle musiche originali di Dardust e propone un viaggio tra memoria, identità e desiderio di rinascita. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Carcano di Milano.

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