“Alberi erranti” il nuovo film di Salvatore Mereu è stato selezionato nel concorso internazionale alla 79esima edizione del Locarno film festival che si terrà dal 5 al 15 agosto 2026.

Tratto dal romanzo “Alberi erranti e naufraghi” di Alberto Capitta, edito da Il Maestrale, il film è una produzione Viacolvento con Rai Cinema e porta sullo schermo il destino di tre famiglie: i Nonne, ruvidi, sbrigativi e cattivi fino all'inverosimile; gli Arca, romantici che vivono in armonia con la natura; infine la famiglia del notaio Branca.

«Dallo scontro tra questi universi – si legge in una nota - nasce una favola che racconta la difficile ricerca della propria identità e della libertà di essere se stessi. Al centro della narrazione il conflitto tra generazioni, in particolare quello tra padri e figli, e la paura dell'altro, di ciò che è diverso».

(Unioneonline/A.D)

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