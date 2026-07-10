Caldo estremo in Sardegna, scatta l'allerta: picchi fino a 41 gradi nel weekendDa domani a lunedì notti tropicali su gran parte dell'Isola. Da martedì il quadro potrebbe peggiorare ulteriormente
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Il gran caldo non lascia la Sardegna, che si prepara a un nuovo weekend all’insegna delle temperature elevate. Da domani, sabato 11 luglio, un promontorio anticiclonico di origine subtropicale investirà l’Isola, mantenendo i valori ben al di sopra della media almeno fino a lunedì 13 luglio. Nel fine settimana sono previste massime oltre i 37 gradi, soprattutto nei settori occidentali.
La situazione sarà ancora più critica nelle aree interne, dove il termometro potrà raggiungere i 41 gradi. Anche le temperature minime resteranno particolarmente elevate, con valori superiori ai 20-22 gradi su gran parte della Sardegna. Proprio in vista della nuova ondata di calore, la Protezione civile regionale ha emanato nel pomeriggio di oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido dalla tarda mattinata di domani fino alla serata di lunedì.
Per martedì 14 luglio è atteso un ulteriore rafforzamento dell’ondata di calore e non si esclude l'emissione di un nuovo avviso.
(Unioneonline/v.f.)