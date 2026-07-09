Una manifestazione aperta alle più svariate forme d'arte, con celebri ospiti e altrettanti appuntamenti sulle rive del mare: e fa così ritorno a Sant'Antioco la rassegna multidisciplinare FestArtes – Sulky Jazz Festival, in un'ottava edizione che dal 10 luglio al 28 agosto porterà nell'arcipelago sulcitano artisti provenienti da tutto il mondo, tra musica dal vivo, spettacoli teatrali e danza internazionale.

Apertura dunque per venerdì 10, con piazza Umberto che ospiterà il concerto della cantautrice siciliana Luisa Briguglio, in scena dalle 21:30 con l'acclamato album "Truvatura". Il lavoro mette in dialogo sonorità tradizionali mediterranee e influenze latinoamericane, in un esordio cantato interamente in lingua natìa e pubblicato per Liburia Records a settembre dell'anno scorso, già vincitore dei premi Ethnos Generazioni e Andrea Parodi. Per l'occasione, a ingresso gratuito, l'artista sarà accompagnata sul palco da Fabrizio Lai Dessì (chitarre e cori), France Duclairoir (contrabbasso e cori) e Matteo Nocera (batteria e cori).

I prossimi appuntamenti proseguiranno con le sonorità jazz, afrobeat e world music del Manou Gallo Quintet, per il 17 luglio, le sperimentazioni elettroniche e mediterranee dei francesi DuOud, il 24 luglio, e il jazz elettronico ed etnico della colombiana Eda Diaz. La sezione musicale del festival andrà infine a concludersi il 28 agosto, con lo spettacolo "Il re dei ciarlatani – Le canzoni di Dario Fo", con protagonista l'erede Jacopo Fo insieme a Elena Pau ed Enrico De Angelis, in un omaggio dedicato al premio Nobel e arricchito dalle musiche firmate da Fiorenzo Carpi, Enzo Jannacci e altri ancora. Una produzione La Fabbrica Illuminata, in collaborazione con la Fondazione Fo e Rame.

In parallelo, saranno previsti anche due speciali eventi nell'Arena Fenicia della città: prima il 18 luglio con la Sergio Bernal Dance Company, che porterà l'applaudito programma di danza spagnola contemporanea "Rango, Bolero, Suite Flamenca", e poi l'8 agosto, con The National Dance Company of Ireland in "Rhythm of the Dance", spettacolo con regia di Shane Moran e coreografie di Dane McKiernan.

FestArtes è organizzato da Altrove Associazione Culturale e promosso dal Comune come parte del Festival Multidisciplinare Sardegna, il quale viene curato dagli Enti Locali per le Attività Culturali e riceve il sostegno di Ministero della Cultura, Regione e Fondazione di Sardegna.

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