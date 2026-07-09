Cambio di location per “Anna della pioggia”, che inaugurerà domani alle 20 la 44ª edizione del festival La notte dei poeti, targato CeDAC. Inizialmente previsto nell’area archeologica di Nora, lo spettacolo tratto dall’omonima raccolta postuma di racconti di Michela Murgia, che ha per protagonista Elena Arvigo, andrà in scena al Teatro “Maria Carta” di Pula.

Per “Anna della pioggia”, prodotto da BAM Teatro, la data sarda segna il debutto assoluto. Appuntamento allora a domani, al Teatro “Maria Carta”, con Elena Arvigo, già Premio Hystrio e Premio Le Maschere, tra le voci più intense del teatro italiano, che in “Anna della pioggia” incontra per la prima volta la grande scrittrice sarda.

La raccolta, a cura di Alessandro Giammei, mette insieme racconti scritti negli anni, magari letti in una piazza e poi diventati introvabili, storie tornate ora alla luce, pieni di vita e idee. Nel primo, che dà il titolo al volume, la protagonista è una donna che corre sotto la pioggia a Milano. Corre e pensa, mentre la sua vita va. Un racconto sull’identità femminile che rende bene l’idea sul valore della scrittura e dell’eredità di Michela Murgia, e che Elena Arvigo porta a teatro in un omaggio spontaneo e intenso alla scrittrice sarda.

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