"Ci siamo scelti con carezze e dardi / Parenti stretti: rovi con le more / Mai tarati legittimi o bastardi". Lo scrittore nuorese Marcello Fois ritorna ai versi e propone "Ogni Cosa vede noi”. L'appuntamento è a Putifigari lunedì 13 luglio alle 21 in piazza Boyl.

In questa raccolta ogni testo è l’attraversamento di un limite: del corpo, dell’amore, della perdita, del tempo. L’io che parla non cerca facile salvezza o pacificazione, ma espone ognuno di questi limiti e li abita, consapevole di non poter eludere il reale, di doversi misurare con le proprie fragilità, con la necessità del dire e con la prepotenza del desiderio, quando l’amore diventa necessità vitale, imperfetta o persino feroce.

Grazie a una scrittura che unisce precisione formale ed esposizione emotiva, Marcello Fois procede per addensamenti, ritorni e variazioni, con una musica che insiste su alcuni temi essenziali, in dialogo costante tra esperienza individuale e memoria collettiva: l’identità come costruzione fragile, l’amore come urgenza e come misura, le arti come luogo privilegiato di trasmissione di senso, il sale come elemento insieme concreto e simbolico.

L'evento è la gustosa appendice della XIII^ edizione di Dall'altra parte del mare, il festival letterario ideato e promosso dall’Associazione Itinerandia, che dal 25 al 28 giugno ha trasformato Alghero in un luogo di scambio, confronto, ascolto e condivisione intorno al tema “Mappe per il futuro”.

L'incontro di Putifigari è realizzato in collaborazione con la rassegna Narami - Sa Mandra. Ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili.

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