Riparte a Bono il festival di letteratura sportiva Mens Sana. In piazza Trieste il 16 e 17 luglio gli incontri con alcuni protagonisti sportivi. La quarta edizione è organizzata come di consueto dal Comune di Bono con Lìberos.

L’apertura, giovedì 16, è affidata al giornalista di La7 Guy Chiappaventi, che presenterà i libri “Il portiere di Ceaușescu” e “La scomparsa del calciatore militante". Chiappaventi ha vinto il premio Ilaria Alpi, il Premiolino e il premio Goffredo Parise. Con l’autore dialogherà Francesco Pala. A seguire, la giornalista della Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, porterà all’attenzione del pubblico i saggi “La storia della Juventus” e “Chievo. Un delitto perfetto”, analisi approfondite sui trionfi e i destini di due storici club italiani. L’autrice dialogherà con Alessandra Ghiani.

La prima serata si chiuderà con lo spazio dedicato alla tradizione ippica. L’amministrazione comunale di Bono consegnerà una targa celebrativa a Salvatore Ladu, noto “Cianchino”, storico fantino della manifestazione senese nato a Bono. L’incontro sarà moderato da Roberto Pinna e arricchito dalle letture a cura della Compagnia Teatrale Bono, tratte dai libri “Palio e memoria” di Roberto Morrocchi (illustrazioni di E. Giannelli e foto di Mario Appiani) e “Il Palio di Siena”di Duccio Balestracci.

La seconda serata si aprirà con Melania Malavenda e il suo saggio “Le ragazze che fecero l'impresa: il gender gap nel tennis” (Augh!). L’incontro affronterà il tema delle discriminazioni e delle conquiste storiche nel tennis femminile. Il festival si concluderà con un appuntamento dedicato alla pallacanestro. Protagonista sul palco sarà l’ex capitano della Nazionale Gigi Datome, che presenterà il libro autobiografico “Gioco come sono”.

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