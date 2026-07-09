Taglio del nastro domani a Quartu per la 41 esima edizione di Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto. Sul palco allestito in piazza Dessì alle 21 ci sarà la presentazione dei gruppi partecianti. Sono quelli di di Portogallo, Argentina, Perù, Friuli e tutti i gruppi sardi. Sabato alle 19 ci sarà la messa dei popoli nella basilica di Sant’Elena seguita dalla cerimonia al monumento ai caduti e dalla sfilata per le vie della città. L’arrivo è in piazza mercato dove alle 21,15 ci sarà l’apertura ufficiale della rassegna con i gruppi partecipanti a cui si uniranno i tamburini e trombettieri sa Sartiglia di Oristano, Sotziu Tenore Murales Orgosolo e l’associazione culturale Cuncordia a luneddas.

«Per noi è un onore arrivare in Sardegna per la 41 esima edizione dii Sciampitta - dice Juan Robero Maica il direttore del Ballet Argentino Calden Gaucho – portiamo la Pampa nel cuore e siamo pronti a condividere la nostra energia con il pubblico di Quartu». Amabelio Pereira del gruppo Folklorico de Faro Portogallo, aggiunge, «Sciampitta è un festival che unisce i popoli con eleganza e autenticità. Siamo felici di rappresentare il Portogallo, in questa edizione speciale dove tradizione e accoglienza si incontrano in un modo unico».

Domenica spazio alla rassegna dedicata a su cantu a curba. Sciampitta proseguirà poi lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 con ancora gli spettacoli in piazza mercato e con la “danza dei popoli” a Sa dom’e Farra, con i cittadini che potranno imparare i passi delle danze dei gruppi partecipanti. Mercoledì 15 alle 21 in piazza mercato la chiusura della rassegna in diretta su Videolina. Il festival avrà poi anche un appuntamento autunnale il 26 settembre con la presentazione di un libro a Sa dom’e Farra. Legate a Sciampitta sono una serie di iniziative collaterali. A cominciare dalla mostra “La memoria che si indossa, storie e vesti di Quartu” che si potrà visitare da venerdì 10 a domenica 12 dalle 17 alle 21.Martedì 14 luglio invece all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari ci sarà l’incontro istituzionale con le delegazioni e il concerto con i gruppi di Argentina, Portogallo, Perù e Friuli.

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