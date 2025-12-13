“Il futuro è qui – percorsi di innovazione e sostenibilità per aziende e comunità del domani” è il titolo dell'incontro aperto a imprese, professionisti, enti locali e cittadinanza che si terrà lunedì alle 18 nell'Auditorium dell'Ex-Ma.Ter di Sassari. Organizzata dall'’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari la serata mette al centro gli esiti concreti dei casi di studio sviluppati dallo Spoke 2 dell’Ecosistema di Innovazione e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, dedicato all’innovazione e alla sostenibilità delle imprese del turismo e dei beni culturali, grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In poche ore, aziende e operatori potranno conoscere strumenti, modelli digitali e opportunità di collaborazione già disponibili sul territorio.

Momento centrale dell’evento sarà la proiezione del documentario “Il futuro è qui”, realizzato dagli studenti del biennio di Arte del Cinema Documentario. Il film racconta, con uno stile poetico, il lavoro, le idee e le professionalità tecniche e creative che hanno partecipato alla costruzione dei progetti finanziati dal PNRR: laboratori teatrali, scenografie, web serie a contenuto culturale e artistico, nuove tecnologie dell’immagine e della modellazione 3D, progetti di promozione artistica, valorizzazione per la musealizzazione dei beni culturali, mediante l’utilizzo delle tecnologie più all’avanguardia.

Accanto al documentario, l’incontro offrirà una panoramica dei principali casi di studio sviluppati dall’Accademia nello Spoke 2, con la presenza dei docenti referenti dei progetti, che illustreranno risultati, applicazioni possibili e modalità di collaborazione con il mondo produttivo.

Temi affrontati: 1) Competenze per turismo e beni culturali (progetto Make It Work e percorsi collegati); 2) Arte pubblica e paesaggio (Liliana Cano. Abitare lo spazio. Opere pubbliche in Sardegna; Walk and Talk – Donne al muro); 3) Accessibilità e stampa 3D nei musei (Percorsi tattili nei musei. Accessibilità e stampa 3D); 4) Nuove tecnologie per la digitalizzazione e la stampa 3D dei beni culturali (S.F.E.R.A. – Scanning for Fine Exploration and Representation of Arts); 5) Paesaggi minerari, memoria e comunità (Miniere di paesaggio, memoria, comunità); 6) Comunicazione e narrazione transmediale per i musei (Il Codice: Digital Transmedial Storytelling).

