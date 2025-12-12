In occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa, venerdì 12 dicembre 2025, presso il Comando Militare Esercito Sardegna (Palazzo de La Vallée, Via Torino 21) Cagliari ,verrà inaugurata la mostra “Scegliere la Patria. Soldati valorosi nella Guerra di Liberazione. Contesto operativo sardo-corso. 1943 – 1945”.

L’evento si svolgerà alle ore 10.30-13:00 oggi, dal 15 al 18 dicembre dalle 09:00-12:00 e dalle 14:30 alle 16:30 ( previa prenotazione), in concomitanza con la presentazione del CalendEsercito 2026, con accesso libero.

Un percorso per ricordare il contributo della Sardegna alla Liberazione

La mostra propone un articolato excursus storico dedicato al ruolo della Sardegna e dei combattenti sardi nella Guerra di Liberazione, con particolare attenzione al teatro operativo sardo-corso e al loro contributo alla difesa delle istituzioni democratiche.

Saranno esposti quotidiani d’epoca, documenti e testimonianze inedite, oltre a preziosi reperti storici.

Tra i pezzi di maggior rilievo figurano:

• L’uniforme del Colonnello Giovanni Biddau (Ploaghe), Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria, che con il 152° Reggimento della Divisione “Sassari” oppose resistenza ai tedeschi nei giorni dell’Armistizio, fino alla deportazione e morte nel lager di Flossembürg nel 1945.

• L’uniforme del Generale di Squadra Aerea Aldo Remondino, due volte Medaglia d’Argento al Valor Militare, comandante del 51° Stormo Caccia, protagonista nella difesa dei cieli sardi durante l’offensiva alleata del 1943.

Archeologia ricostruttiva e diorami

La sezione dedicata ai diorami in scala, realizzati secondo i più aggiornati criteri di museografia interattiva, offrirà al pubblico ricostruzioni immersive curate dagli artisti e modellisti cagliaritani Enzo Puddu, Giacomo Sanna e Pietro Cuccureddu.

Tra le opere più suggestive:

• La ricostruzione in grandi dimensioni dello scontro sul Ponte Mannu di Oristano del 9 settembre 1943 tra Tedeschi e Italiani.

• Il modello in scala 1/200 della corazzata “Roma”, affondata dai tedeschi al largo dell’Asinara nello stesso giorno.

Il film documentario

Durante i giorni di apertura sarà inoltre proiettato il film “Sardegna e Corsica isole di fuoco. La guerra nello scacchiere mediterraneo nel 1943”, realizzato con filmati inediti provenienti da archivi internazionali, tra cui Bundesarchiv Militärarchiv, Imperial War Museum e National Archives. Ricerca storica e testi sono di Alberto Monteverde, mentre Corrado Monteverde firma restauro digitale e regia.

